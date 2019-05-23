واضاف الهنداوي ان "معدل التضخم السنوي ارتفع خلال شهر نيسان 2019 الى 0.7% مقارنة مع شهر نيسان 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها 103.7%، فيما انخفض مؤشر التضخم الأساس بمعدل 0.3% عن الشهر السابق وارتفع بمعدل 0.4% مقارنة مع شهر نيسان 2018".
وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا ألمعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر التخطيط: انخفاض التضخم لشهر نيسان وارتفاع السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.