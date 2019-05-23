التخطيط: انخفاض التضخم لشهر نيسان وارتفاع السنوي

وقال الجهاز المركزي للاحصاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الرقم القياسي العام لشهر نيسان من العام الحالي 2019 في العراق بلغ 104.4% اذ انخفض بنسبة 0.8% بالمقارنة مع شهر ااذر 2019"، عازيا ذلك الى "انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.4%، وكذلك قسم السكن بنسبة 1.1%، وقسم الاتصال بنسبة 0.1%".واضاف الهنداوي ان "معدل التضخم السنوي ارتفع خلال شهر نيسان 2019 الى 0.7% مقارنة مع شهر نيسان 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها 103.7%، فيما انخفض مؤشر التضخم الأساس بمعدل 0.3% عن الشهر السابق وارتفع بمعدل 0.4% مقارنة مع شهر نيسان 2018".

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا ألمعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.

