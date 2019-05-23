حادثة طريفة لشابة تسقط في المسبح تجتاح الانترنت... شاهد الفيديو

وتظهر الشابة وهي تحمل طعامها بين يديها وتمشي باتجاه المسبح وهي شاردة في مكان آخر، حتى تسقط بالكامل في المياه. وتحاول شابة أخرى مساعدتها لاخراجها من المسبح.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أعرب بعض المشاهدين عن أسفهم للموقف الذي تعرضت له الشابة، بينما تناول البعض الآخر الحادثة بأسلوب فكاهي.



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