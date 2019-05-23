وتظهر الشابة وهي تحمل طعامها بين يديها وتمشي باتجاه المسبح وهي شاردة في مكان آخر، حتى تسقط بالكامل في المياه. وتحاول شابة أخرى مساعدتها لاخراجها من المسبح.
وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أعرب بعض المشاهدين عن أسفهم للموقف الذي تعرضت له الشابة، بينما تناول البعض الآخر الحادثة بأسلوب فكاهي.
يمكنكم مشاهدة الفيديو أدناه.
وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أعرب بعض المشاهدين عن أسفهم للموقف الذي تعرضت له الشابة، بينما تناول البعض الآخر الحادثة بأسلوب فكاهي.
يمكنكم مشاهدة الفيديو أدناه.
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة طريفة لشابة تسقط في المسبح تجتاح الانترنت... شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.