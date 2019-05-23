نائب عن الفتح: أية حرب مباشرة بين أميركا وايران ستحرق المنطقة بأكملها

وأضاف العبودي، "اذا ما كان لدى الاميركان مشكلة مع ايران فليصّعدون هناك و ليس في العراق"، مؤكدا بالقول "انا استبعد ان تكون هناك الآن حرب في المنطقة، واي حرب مباشرة اميريكة مع ايران لا يمكن ان تقتصر على بقعة جغرافية وانما المنطقة بكاملها ستحترق".
وتابع العبودي، "نتمى أن يكون العراق بالحياد ولا يدخل بالصراع، لكن اذا وقع الصراع، لايمكن ان نتدخل، ولكن هناك ظروف ستجعل الجميع يشترك".
وبشأن الصاروخ الذي سقط وسط المنطقة الخضراء في بغداد، امس الثلاثاء، اشار العبودي الى أن "كل شخص او جهة او دولة مستفيدة من الحرب بين اميركا وايران متهم بقصف السفارة الاميريكة في بغداد".
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