المحور: متواصلون مع الكتل الاخرى لتصويب عمل البرلمان

وقال رئيس الكتلة احمد عبدالله عبد الجبوري (ابو مازن) في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تحالف المحور الوطني متواصل مع الكتل الاخرى لتصويب عمل البرلمان وتشخيص الخلل لعدم اكتمال النصاب في الجلسات وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي".



واضاف "نعمل على منع التفرد لاي جهة تسعى الاستحواذ على هذه المؤسسة لصالح أهدافها الشخصية والحزبية".



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