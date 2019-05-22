الحرس الثوري: السفن الحربية الأميركية تحت مرمى الجيش الإيراني

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن قائد بالحرس الثوري لم تذكر اسمه، فوله، إن "إيران تسيطر بشكل كامل على شمال مضيق هرمز". وأضاف أن "السفن الحربية الأميركية في المنطقة تحت مرمى الجيش الإيراني والحرس الثوري".

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