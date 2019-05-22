وأضاف محافظ كركوك السابق، "قمت سابقآ بالسفر إلى خارج إقليم كردستان".
ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر سياسي عراقي في بيروت قوله، اليوم الأربعاء، ان "تصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان لاستلام كريم الذي احتجز أمس في مطار بيروت"، مبينا ان "هناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كركوك السابق: أنا حر في بيروت وقريباً سأكون في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.