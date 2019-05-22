محافظ كركوك السابق: أنا حر في بيروت وقريباً سأكون في أربيل

ونقلت قناة "كردستان 25" عن كريم قوله، "أنا حر في بيروت وقريبآ سأكون في أربيل وليس لدي أي مشكلة في السفر".

وأضاف محافظ كركوك السابق، "قمت سابقآ بالسفر إلى خارج إقليم كردستان".

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر سياسي عراقي في بيروت قوله، اليوم الأربعاء، ان "تصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان لاستلام كريم الذي احتجز أمس في مطار بيروت"، مبينا ان "هناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي".

