كتلة كردية تنفي 'تهديد' عبد المهدي بقطع حصة كردستان من الموازنة

وأضافت: "في الوقت الذي أنفي فيه بشكل قاطع أي تصريح لي بشأن كلام رئيس الوزراء للإقليم وحصته من الموازنة، لكني أقول إنه من المؤسف والمؤلم قيام وسائل إعلامية بنشر تصريحات كاذبة ومنسوبة لي دون أي إثبات او دليل".
وطالبت إحسان، "وسائل الإعلام هذه بتقديم اعتذار رسمي عن ما نشرته بأسرع وقت مع تعهد بعدم تكرار هذه التصرفات المخالفة لقوانين الصحافة والنشر ومهنية العمل الصحفي"، مهددةً بـ"اللجوء لمقاضاة هذه الجهات الإعلامية في محاكم النشر والإعلام لردع هذه التصرفات غير المسؤولة والمدفوعة لتحقيق أهداف أخرى على حساب المهنية والحيادية والمصداقية".
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