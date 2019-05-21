دولة القانون يدعم جهود وزير التعليم لانجاح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليم

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، انه "كتلة الاتلاف النيابية عقدت مساء اليوم اجتماعا برئاسة نوري المالكي، وحضر الاجتماع وزير التعليم العالي ورئيس الكتلة وعدد من النائبات والنواب"، مبينا انه "وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية، فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة نتيجة الازمة بين امريكا وإيران، بالاضافة الى مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب والموقف منها".وأعرب الائتلاف خلال الاجتماع "حرصه البالغ على دعم مشاريع القوانين التي تلبي متطلبات المواطن سيما قانون البنى التحتية من اجل المضي في إعمار المدن وتقديم الخدمات وتوفير فرص العملا الى ان "الكتلة ابدت استعدادها لدعم جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانجاح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليم في البلاد".

واكد الائتلاف "على رؤيته فيما يخص الازمة التي تشهدها المنطقة، ودعوة أطراف الازمة الى الجلوس على طاولة الحوار واتباع الطرق السلمية في إنهاء فتيل الازمة".

