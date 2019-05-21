رئيس هيئة الاعلام يبحث مع وزير الاتصالات تنظيم اطر المعلوماتية في البلاد

وجاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الجانبين عقدا اجتماعا حضره رئيس مجلس الامناء اشرف الدهان بُحث خلاله وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي، وضرورات التعاون بين الوازرة والهيئة، مبينا أنه تم التباحث بشأن القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلوماتية، اضافة الى اهمية الاجيال المتقدمة من خدمات الاتصالات، واليات الاستثمار الامثل للبنى التحتية وضرورات تطويرها.ورحب الخويلدي خلال الاستقبال بوزير الاتصالات، واعرب عن امله بان تتكرار الزيارات وتبادل المعلومات والخبرات لانجاح عمل وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات.من جهته ابدى وزير الاتصالات عن امتنانه لحسن الاستقبال، مؤكدا استعداد الوزارة لفتح افاق التعاون المشترك في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية بما يحقق مصلحة البلد بشكل عام.

بعدها اجرى الربيعي جولة في اقسام ودوائر الهيئة اطلع خلالها على اليات العمل التنظيمي الذي تقوم به الهيئة لقطاع الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مسار تنفيذ بنود مبادرة دوم 2025 التي اطلقتها الهيئة مطلع العام 2019.