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ورحب الخويلدي خلال الاستقبال بوزير الاتصالات، واعرب عن امله بان تتكرار الزيارات وتبادل المعلومات والخبرات لانجاح عمل وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات.
من جهته ابدى وزير الاتصالات عن امتنانه لحسن الاستقبال، مؤكدا استعداد الوزارة لفتح افاق التعاون المشترك في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية بما يحقق مصلحة البلد بشكل عام.
بعدها اجرى الربيعي جولة في اقسام ودوائر الهيئة اطلع خلالها على اليات العمل التنظيمي الذي تقوم به الهيئة لقطاع الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مسار تنفيذ بنود مبادرة دوم 2025 التي اطلقتها الهيئة مطلع العام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الاعلام يبحث مع وزير الاتصالات تنظيم اطر المعلوماتية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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