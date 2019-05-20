مصرع مدني بحادث سير شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سيارة مدنية انقلبت على الطريق السريع الرابط بين بغداد والموصل، ادى الى مصرع سائقها في الحال".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني التابعة لقضاء سامراء وصلت الى مكان الحادث، وقامت باستخدام اجهزة القطع والفصل لاخراج جثة السائق".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.