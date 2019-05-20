البرلمان يرفع جلسته الى غد الثلاثاء

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى بجلسة اليوم، مناقشة الوضع البيئي في محافظة البصرة"، مبيناً أن "نائب رئيس المجلس وجه لجنة الصحة والبيئة بإستضافة وزير الصحة واللجنة العليا للبيئة لمناقشة موضوع البيئة في المحافظة".وأضاف أن "الكعبي وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجان الصحة والبيئة والنفط والطاقة والامن والدفاع والزراعة لبحث مسألة التلوث"، مؤكداً ان "البرلمان أنهى تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الاناث المشردات في الاعظمية".

وأشار المصدر، إلى أن "توجيهات صدرت من نائب رئيس البرلمان بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي المرأة والاسرة والطفوله وحقوق الانسان واستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بخصوص حادثة دار الإناث المشردات في الاعظمية".



وأكد أن "رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة المجلس الى يوم غد الثلاثاء".