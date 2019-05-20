اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان يرفع جلسته الى غد الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى بجلسة اليوم، مناقشة الوضع البيئي في محافظة البصرة"، مبيناً أن "نائب رئيس المجلس وجه لجنة الصحة والبيئة بإستضافة وزير الصحة واللجنة العليا للبيئة لمناقشة موضوع البيئة في المحافظة".

وأضاف أن "الكعبي وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجان الصحة والبيئة والنفط والطاقة والامن والدفاع والزراعة لبحث مسألة التلوث"، مؤكداً ان "البرلمان أنهى تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الاناث المشردات في الاعظمية".

وأشار المصدر، إلى أن "توجيهات صدرت من نائب رئيس البرلمان بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي المرأة والاسرة والطفوله وحقوق الانسان واستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بخصوص حادثة دار الإناث المشردات في الاعظمية".


وأكد أن "رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة المجلس الى يوم غد الثلاثاء".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يرفع جلسته الى غد الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا