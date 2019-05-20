رئاسة الجمهورية: لاتوجد وساطة بين امريكا وايران وهذا مابحثه اجتماع الرئاسات

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصدر مطلع قوله إن "الرئيس برهم صالح التقى خلال الآونة الأخيرة قادة الكتل والزعامات العراقية الرئيسية فضلاً عن رئيسي الوزراء والبرلمان وبحث معهم كيفية الخروج بموقف موحد حيال ما يجري في المنطقة"، مبينة أن "صالح استضاف اجتماعاً لهذه القيادات مساء أمس".واضاف ان "الرئاسات والزعامات وقادة الكتل السياسية العراقية تدرس ورقة خلال اجتماع لها مع الرئيس برهم صالح أُعدت من الرئاسة، بهدف الخروج برؤية موحدة من قبل الجميع حيال التصعيد الأميركي - الإيراني غير المسبوق حالياً".

من جهته، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان فيلي، في تصريح لـ الشرق الأوسط أن "الهدف من اجتماع الرئاسات والزعامات العراقية الرئيسية هو التأكيد على أهمية الحفاظ على النسيج الداخلي العراقي حيال الأحداث الخارجية وعدم تأثره بها خارج سياق المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون هي الأصل"".



وأضاف فيلي أن "الخطاب السياسي الخارجي العراقي يجب أن يكون موحداً من قبل الجميع، بمعنى أن يكون خطاب دولة وليس لكل طرف أو جهة أو فصيل خطابه الخاص لأن من شأن ذلك أن يولد إرباكاً في كيفية التعامل مع العالم على مستوى السياسة الخارجية بحيث تصبح لدينا عقيدة سياسية أو عراقية موحدة".

وأوضح أن "التعامل مع الدول الأخرى مهما كانت درجة علاقتنا بها قرباً أو بعداً يجب أن ينطلق وفق مبدأ ثابت وهو خطاب الدولة قبل أي خطاب لأي طرف آخر لأننا في قلب هذا الصراع الحالي الآن في المنطقة نظراً لوجود أميركيين وإيرانيين في العراق، كما أن لدينا كدولة علاقات مع الطرفين بالإضافة إلى أننا على خط التماس بينهما".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك وساطة عراقية للأزمة بين أميركا وإيران، اكد فيلي انه "لا توجد وساطة حتى الآن، إذ إن الطرفين الأميركي والإيراني لم يطلبا مثل هذه الوساطة"، لافتا الى ان "هناك مسعى عراقي باتجاه تحفيف حدة التوتر كوننا معنيين بهذا الصراع وتداعياته علينا وعلى المنطقة بشكل عام".

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وحول فحوى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العراق أخيراً، خصوصاً اجتماعه مع الرئيس العراقي برهم صالح، يقول فيلي إن "بومبيو أكد أن بلاده لا تريد الحرب مع إيران لكن لديهم حسبما قال معلومات دقيقة بشأن وجود تهديد حقيقي لمصالحهم في العراق"، لافتا الى انه "طالب بحماية هذه المصالح بما فيها السفارة".

وتابع أنهم "في الوقت الذي لا يريدون فيه تصعيداً مع إيران، فإنهم واضحون في كيفية التعامل مع الأحداث بكل جدية وليس مجرد كلام".

ودعا النائب فيصل العيساوي، في 26 من نيسان الماضي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للقدوم الى مجلس النواب وايضاح كل الخيارات بحال تم اتخاذها حول قرار العقوبات الامريكية على ايران، مشيرا الى أن العراق لا يمكن ان يخسر امريكا وايران.