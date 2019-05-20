الصدر يغرد بشأن تاجيج الحرب بين ايران وامريكا

واضاف "نحن بحاجة الى وقفة جادة من كبار القوم لابعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الاخضر واليابس فتجعله ركاما"، مشيرا الى "اننا بحاجة الى ان يرفع الشعب العراقي صوته منددا بالحرب وبزج العراق بالحرب".
واكد ان "لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية العراق فيما لو دارت رحاها ولقد اعذر من انذر".
وتابع "فيا هذا، لا تؤجج حربا ستكون انت حطبها فكلا الطرفين غير مؤهل لدخول الحرب، بل ولا يريدها"، لافتا الى انه "لا العراق ولا شعبه يتحمل حربا اخرى، فنحن بحاجة للسلام والاعمار".
وبين الصدر ان "اي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي".
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