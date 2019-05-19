آلا طالباني: الحلبوسي ناجح جداً ولديه حس وطني ويعمل بالتساوي مع الكل

وقالت طالباني في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه الفضائية السومرية إن "الوضع بين الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين ورغم كل الاتفاقات لم يصل حتى الآن الى حد الثقة"، لافتة الى أن "التكتلات والاتفاقات تبنى من خلال الثقة، واليوم تشكيل حكومة اقليم كردستان تأخرت كثيرا".وبشأن ابعادها من الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، اشارت الطالباني الى أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري هو من طلب مني وضغط من أجل سحب ترشيحي للمنصب لارتباطه باتفاقات سياسية في وقتها كما قال لي"، لافتة الى أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وثلاثة آخرين بينهم غير عراقيين انضموا للعامري في طلبه لتركي الترشيح للمنصب".

وعن تجربة رئيس شاب للبرلمان، قالت الطالباني إن الحلبوسي "ناجح جداً كشاب ناجح ولديه حس وطني واهم موصفاته هو رجل وطني"، موضحة أن الحلبوسي "لا ينظر كتلة وكتل ينظر للعراق ولكل الاحزاب الكتل ويعمل بالتساوي مع كل المحافظات وكل المكونات".



وعن تقييم رؤساء البرلمان بعيداً عن الحلبوسي، قالت الطالباني، إن "اكثر رئيس برلمان كان جديا وناجحا هو النجيفي حتى في ادارة المؤسسة البرلمانية".