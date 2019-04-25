مديرة مدرسة تتبرع بـ 140 مليون دينار والاهالي بـ14 سبلت والتربية "تثمن"

الخليج 365/ بغدادأجرت مديرة احدى مدارس مدينة الكاظمية في بغداد، حملة ترميم وتأهيل على نفقتها الخاصة من خلال تبرعها بمبلغ 140مليون دينار لإظهار المدرسة بشكل ملائم للبيئة التعليمية، كما تبرع أولياء امور طلبة مدرسة في بابل بـ14 جهاز "سبلت"، في حين ثمنت وزارة التربية هذه الجهود.

وفي بيان لوزارة التربية قالت فيه، إن المدير العام للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثالثة زار مدرسة البلاذري الابتدائية في قاطع الكاظمية للاطلاع على حملة ترميم بناية المدرسة.



ونقل البيان عن المدير العام عبد المحسن حسن الموسوي قوله، إن هذه الزيارة الميدانية لمدرسة البلاذري الابتدائية تأتي للاطلاع على حملة الترميم الكبيرة التي قامت بها مديرة المدرسة بجهودها الذاتية في صبغ واعادة تأهيل الصحيات وتجهيز اروقة وصفوف المدرسة بكافة المستلزمات الضرورية .

واضاف الموسوي "خلال تجوالي في اروقة وصفوف المدرسة وجدت بيئة تربوية جاذبة للتلاميذ، وذلك لما شهدته الحملة من ترميم لجميع مرافق المدرسة, ومثمنا اهتمام ادارة المدرسة باستغلال الوقت للقيام بالحملة وذلك عقب انهاء المواد الدراسية للتلاميذ .

وقدم المدير العام، بحسب بيان الوزارة، شكره الى مديرة المدرسة لجهودها الذاتية من خلال تبرعها بمبلغ 140 مليون لإعادة ترميم المدرسة واظهارها بالشكل الملائم للبيئة التعليمية للتلاميذ، بالإضافة الى شكره للهيئات التعليمية لتعاونهم في الاشراف على العمل لأنهاء الحملة قبل بدء الامتحانات النهائية واستقبال التلاميذ بحلة جديدة .

ومن جهة اخرى بينت مديرة المدرسة وكالة اريج فاضل ان الحملة تضمنت صبغ الجدران الداخلية والخارجية للمدرسة واعادة تأهيل الصحيات بالإضافة الى تزويد المدرسة بكاميرات مراقبة وتجهيز بعض الصفوف بسبورات الكترونية, مشيرة الى تغيير بعض ارضيات الصفوف وترميم ساحة المدرسة وتزويدها بالمظلات والالعاب البدنية للتلاميذ لتنمية قدراتهم الرياضية وتشجيعهم على الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية بالإضافة الى اضافة صف وتجهيز صفوف التربية الخاصة بشاشات الكترونية .

وفي بيان آخر، ثمنت وزارة التربية جهود اولياء امور طلبة بحر العلوم في محافظة بابل الذين تبرعوا بـ14 سبلت لمدرسة بحر العلوم الابتدائية الكرفانية من "مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه ابنائنا التلاميذ وتحقيقا للشراكة المجتمعية".

Advertisements

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فأن اولياء امور التلاميذ ومجلس الاباء والمعلمين بادروا بالتبرع بـ14 جهاز سبلت مع تنصيبها بإشراف المشرف الاداري لمدرسة بحر العلوم للبنين.

وتشير وزارة التربية الى ان هذه المدرسة "الكرفانية" تستقبل تلاميذ ثلاث مدارس وهي مدرسة بحر العلوم للبنين ومدرسة الهدف للبنين ومدرسة الهدف للبنات.

يذكر أن العراق يعاني من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكل.

