الخزعلي للسفير التركي: ما يعيق تطور العلاقات بين البلدين تواجد قواتكم على اراضينا

الخليج 365/ بغداداعتبر الأمين العام لحركة أهل الحق قيس الخزعلي، الأربعاء، أن استمرار تواجد القوات التركية في العراق "يعيق" تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة.

وكتب الخزعلي في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أكد خلال لقائه مع السفير التركي فاتح يلدز على "وجود مصالح مشتركة وآفاق كبيرة لتطوير العلاقة بين البلدين الا أن ما يعيق ذلك هو استمرار تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية".



وأضاف الخزعلي، أن استمرار تواجد القوات التركية "أمر مرفوض رسمياً وشعبياً"، مشيراً إلى أن "عراق ما بعد داعش قوي مجتمعياً وعسكرياً وسياسياً ويجب التعامل معه على هذا الأساس".

وكان السفير التركي في العراق فاتح يلدز أكد، الثلاثاء (16 نيسان)، أن القوات التركية المتواجدة في منطقة بعشيقة جاءت بطلب "جهات رفيعة" بالعراق، لافتا الى أن التفاهم المشترك هو من يحدد خروج تلك القوات.

