جنايات ديالى: الإعدام لإرهابي فجر سيارة مفخخة على مجلس عزاء

الخليج 365/ بغدادقضت محكمة جنايات ديالى، الاربعاء، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة على مجلس عزاء في منطقة ابي صيدا.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى نظرت قضية ارهابي اعترف بتجهيز سيارة مفخخة ومن ثم تفجيرها على مجلس عزاء ما أدى الى استشهاد العديد من المواطنين واصابة اخرين بدواع إرهابية فضلا عن تضرر احد المنازل".



واضاف أن "المحكمة قضت بإعدام المدان شنقا حتى الموت وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

