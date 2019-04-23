النجدة النهرية تنقذ شخصاً حاول رمي نفسه من اعلى جسر السنك وسط بغداد

أعلنت مديرية الشرطة النهرية، الثلاثاء، عن انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر السنك وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات النجدة النهرية تتمكن، اليوم، من انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر السنك بدافع الانتحار".
واضافت أنه "تم احالة الشخص الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
يذكر ان مفوضية حقوق الإنسان كشفت، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2019)، عن تسجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019.
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