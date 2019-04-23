نائب عن ديالى: مواد مسرطنة وفاسدة تدخل عبر منفذ سومار مندلي

الخليج 365/ بغدادكشف نائب عن محافظة ديالى، الثلاثاء، أن هيئة المنافذ الحدودية طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على اغلاق منفذ سومار مندلي في المحافظة بشكل مؤقت او دائم لحين ايجاد حلول لوضعه بعد تكرار دخول المواد المسرطنة والفاسدة، مشيرا في ذات الوقت الى سيطرة جهات متنفذة عليه.

وقال فرات التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "دخول المواد المسرطنة والبضائع الفاسدة من منفذ سومار مندلي بالمحافظة، تكررت مرارا رغم كثرة المناشدات بايجاد حلول لايقاف تلك الحالات التي اثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم"، مبينا ان "هناك توجه لهيئة المنافذ الحدودية بغلق المنفذ لفترة مؤقتة لحين ايجاد حلول لوضعه العام او بشكل دائم بحال عدم وجود حلول فعلية له".



واضاف التميمي، ان "الهيئة خاطبت مجلس الوزراء بشكل رسمي للموافقة على اغلاقه"، لافتا الى ان "المنفذ تسيطر عليه جهات متنفذة، وهي المسؤولة عن مايجري فيه من ادخال للبضائع المسرطنة والفسادة".

واكد التميمي، انه "وفقا للوضع الحالي للمنفذ وعدم السيطرة عليه من هيئة المنافذ بسبب الجهات المتنفذة، فان اغلاقه لفترة معينة لحين ايجاد الحلول الواقعية لوضعه من قبل الجهات المختصة هو الحل الاسلم والافضل".

وكان النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي كشف، الخميس 18 نيسان 2019، عن ضبط شحنة تضم اكثر من عشرة اطنان من الشحوم الصناعية المسرطنة واكثر من 300 صندوق بيض فاسد بمنفذ سومار مندلي في المحافظة.

