بالصور.. اعادة افتتاح جسر مهم في بغداد مغلق منذ 2014

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعادة افتتاح جسر مهم في بغداد مغلق منذ 2014.
وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في حديث لـ الخليج 365، ان "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر باعادة افتتاح جسر يربط بين قضاء ابو غريب ومنطقة الزيدان والمغلق منذ 2014".
واضاف الربيعي "لقد وعدت المواطنين برفع الكتل الكونكريتية والسيطرات واعادة افتتاح الطرق والجسور المغلقة، ونحن مستمرون بذلك"، مشيرا الى "اننا لن نبقي اي شارع مغلق في العاصمة مستقبلا".
يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
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