نائب عن نينوى يوجه رسالة الى عبد المهدي ويحذر من تكرار سيناريو 2014

الخليج 365/ بغدادوجه النائب عن نينوى احمد مدلول الجربا، الاثنين، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اكد ان وضع مناطق غرب المحافظة غير جيد بسبب "داعش".

وقال الجربا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ان وضع مناطق غرب محافظة نينوى غير جيد حيث قام تنظيم داعش الإجرامي بخطف ناس وايضاً استهداف بعض القرى في قضاء البعاج، واضطر اهالي بعض القرى الى النزوح منها"، مبينا ان "حركه قوية للدواعش بدأت خلال الايام الماضية والحالية".



واضاف ان "السبب هو عدم وجود اي قطعات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في قضاء البعاج وناحية تل عبطه وقضاء الحضر، ومطار ثري الگراح".

وتابع ان " العراقيين قد خسروا بصورة عامة واهل محافظة نينوى بصورة خاصة دماء غالية وعزيزة في سنة 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش الإجرامي على محافظة نينوى، وسيطرة التنظيم الإجرامي في ذلك الوقت بدأت من مناطق غرب نينوى"، مخاطبا عبد المهدي بالقول "واذا جنابك لم توعز وعلى وجه السرعة بإرسال قطعات عسكرية الى المناطق التي ذكرناها، فان سيناريو مقارب لسيناريو 2014 سوف يعاد في مناطق محافظة نينوى".

