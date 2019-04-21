النائب مثنى السامرائي: زمن التفرد ومصادرة الحقوق قد ولى

الخليج 365/ بغداداكد النائب مثنى السامرائي، الاحد، ضرورة بناء شراكة حقيقية في محافظة صلاح الدين للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة، مشددا على أن زمن التفرد ومصادرة الحقوق "قد ولى".

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "عددا من ممثلي محافظة صلاح الدين بالبرلمان ومجلس المحافظة وعدد من المسؤولين المحليين في مدينة سامراء عقدوا اجتماعا في منزل النائب مثنى عبدالصمد السامرائي بحضور جمع من شيوخ ووجهاء المدينة حيث تم التباحث بشؤون وأوضاع المحافظة".



واشار الى أن "الحضور أعربوا عن ترحيبهم بقرار المحكمة الإدارية القاضي ببطلان قرار مجلس محافظة صلاح الدين بإقالة رئيسه أحمد الكريم بعد جلسة استجواب غير قانونية".

وأكد السامرائي في الاجتماع "أننا نبحث عن شراكة حقيقية في محافظة صلاح الدين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ويثبت دعائم الأمن فيها ،وتوفير فرص العمل وسبل العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء".

وأشار السامرائي إلى أن "إصرار طرف بعينه على اتباع نهج الانفراد بالقرار والاستحواذ على مقدرات المحافظة ومصادرة الحقوق هو الذي يؤجج الصراعات ويتسبب بخسارة المحافظة لفرص التقدم والازدهار، وعليهم أن يفقهوا أن زمن التفرد وسياسة تهميش أبناء المحافظة قد ولى لغير رجعة ، وسنواصل التصدي لهذه الممارسات".

ودعا السامرائي "مجلس محافظة صلاح الدين إلى الانحياز لمصلحة المحافظة وأهلها، وعدم الخضوع لضغوط ومغريات زائلة، وأن يسلك أعضاءه كل السبل التي تؤدي لتحقيق الاستقرار المجتمعي ويقوي أواصر الأخوة والمودة بين جميع أبناء المحافظة".

وحضر الاجتماع النائب كفاء السامرائي وأحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، وأعضاء مجلس المحافظة كل من جاسم ممتاز وخالد الدراجي ومطشر غافل، وقائممقام سامراء محمود خلف ورئيس مجلسها المحلي عمر السامرائي.

