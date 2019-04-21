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عاصفة ترابية تغطي سماء النجف

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الخليج 365/ النجف
غطت عاصفة ترابية، مساء اليوم الاحد، سماء مناطق محافظة النجف.

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة إن عاصفة ترابية ضربت عددا من مناطق محافظة النجف، ما ادى الى ضعف الرؤية.

وأضاف أن اغلب المحال التجارية في تلك المناطق أغلقت أبوابها بسبب شدة العاصفة.

وتوقعت هيئة الانواء الجوية، تساقط امطار وتصاعد للغبار مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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