عاصفة ترابية تغطي سماء النجف

غطت عاصفة ترابية، مساء اليوم الاحد، سماء مناطق محافظة النجف.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة إن عاصفة ترابية ضربت عددا من مناطق محافظة النجف، ما ادى الى ضعف الرؤية.
وأضاف أن اغلب المحال التجارية في تلك المناطق أغلقت أبوابها بسبب شدة العاصفة.
وتوقعت هيئة الانواء الجوية، تساقط امطار وتصاعد للغبار مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.
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