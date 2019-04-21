المهندس: سنجلب آليات اضافية لتصريف مياه الغراف الى الأهوار الوسطى

الخليج 365/ بغدادأعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الأحد، عن جلب آليات اضافية لتصريف مياه نهر الغراف باتجاه الأهوار قريباً.

وذكر المهندس بحسب بيان نقله إعلام الحشد تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال زيارته ذي قار، إن "عمود الغراف يأخذ 250 متر بالثانية ويحتاج الى تصريف حوالي 50-60 الى الاهوار الوسطى".

وأضاف أنه "سيتم جلب اليات اضافية لتصريف المياه باتجاه الاهوار الوسطى واهوار الجبايش".



وكان قائد اللواء الثاني بالحشد الشعبي طاهر الخاقاني قد أكد، أمس السبت (20 نيسان 2019) استمرار جهود هندسة الحشد للحد من خطورة الفيضانات والسيول في ذي قار، مبينا أن كميات المياه بلغت المستويات الأعلى بتاريخ المحافظة.