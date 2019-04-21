العراق يدين تفجيرات سيريلانكا ويؤكد: الإرهاب لا دين ولا وطن له

الخليج 365/ بغدادادانت وزارة الخارجية، الاحد، سلسة التفجيرات التي تعرَّضت لها جمهورية سيريلانكا وتسبَّبت بقتل وجرح العشرات من المواطنين، لافتة الى أن هذا الاعتداء يؤكد أن "الإرهاب" لا دين ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صوَرها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تدين وزارة الخارجية العراقية بأشدِّ العبارات ما تعرَّضت له جمهورية سيريلانكا من سلسلة تفجيرات تسبَّبت بإزهاق أرواح بريئة، والعشرات من الجرحى مُستهدِفة كنائس، وفنادق في كولامبو، ونغومبو، وباتيكالوا في أثناء إقامتها مراسم دينيّة للاحتفال بعيد الفصح".



وأضافت الوزارة، أن "هذا الاعتداء الآثم يؤكد أنَّ الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صُوَرها، وأنَّ جميع المظاهر الإنسانيَّة هي ميادين يستهدفها الإرهاب البغيض، ويُوجِّه إليها ضرباته، ولن يسلم من شرِّه حتى دور العبادة، والأسواق، وكلّ أماكن التجمُّعات البشريّة، وإنَّ القضاء عليه يستلزم تكاتف الجُهُود الدوليَّة، والتعاون المُشترَك بين جميع الدول".

وأشارت الى أن "العراق عانى منه سنوات طوالاً، وخاض معه أشرس المعارك، وقدَّم القوافل من خِيَرة شبابه، فضلاً عن استنزاف الكثير من الموارد المادّيَّة إلى أن تحقق النصر المُؤزَّر الناجز على يد قواتنا البطلة في معاركها الأخيرة ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة"، معلنا "تعاطفه وتضامنه مع الشعب السيريلانكيّ، واستعداده لتقديم كلِّ ما من شأنه إزالة آثار هذا الحادث الإرهابيِّ الأليم".

وقتل 185 شخصا على الأقل فيما أُصيب المئات، في سلسلة تفجيرات استهدفت سريلانكا، اليوم الأحد.

