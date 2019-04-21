الانواء الجوية: امطار غزيرة وحالوب غد الاثنين

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان امطارا غزيرة وحالوب (برد) ستتساقط في عدد من مناطق البلاد يوم غد الاثنين، فيما اشارت الى ان ذلك سيتركز في المناطق الشمالية.

وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365، ان "اخر تحديثات خرائط الطقس تضمنت تساقط أمطار غزيرة شمال البلاد يوم غد الاثنين"، مبينا ان "هذه الامطار ستتركز في مناطق تلعفر وربيعه والبعاج والموصل وتل عبطه وسنجار وزاخو ودهوك وأربيل والسليمانية".



واضاف ان "هناك فرصة لتساقط ثلوج وحالوب (البرد) مع حدوث عواصف رعدية شديدة"، مشيرا الى ان "كميات الأمطار المتوقعة تقل كلما اتجهنا إلى الجنوب حيث تشمل ديالى وخالقين وكركوك وصلاح الدين وبيجي وشمال بغداد والرطبة والقائم".

يذكر ان البلاد شهدت خلال موسم الربيع الحالي تساقط امطار غزيرة وخاصة في المناطق الشرقية من البلاد ادت الى حدوث سيول كبيرة والى ارتفاع في مناسيب المياه في السدود والخزانات.

