عبد المهدي: العراق اليوم هو نقطة التقاء لجميع دول الجوار ولأشقائه جميعا

الخليج 365/ بغداداعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، العراق بأنه نقطة التقاء لجميع دول الجوار ولأشقائه جميعاً، فيما أكد سعي البلاد للتعاون مع الجميع.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، رؤساء واعضاء مجالس النواب المشاركين بقمة برلمانات دول الجوار، التي انهت اعمالها ببغداد اليوم".

وأوضح عبد المهدي خلال اللقاء، أن "العراق اليوم هو نقطة التقاء لجميع دول الجوار ولأشقائه جميعا، ونسعى للتعاون مع الجميع والعمل على بناء شبكة علاقات تخدم امن واستقرار منطقتنا ومصالح شعوبنا وتحقق التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دولنا".



وانطلقت فعاليات مؤتمر" قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار"، اليوم السبت، بحضور وفود الدول الست المدعوة، فيما ترأس جلسة القمة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.