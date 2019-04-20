اسايش اربيل تعلن اعتقال سائق سيارة اجرة "اغتصب" فتاة اجنبية

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية الاسايش في محافظة اربيل، السبت، اعتقال سائق سيارة اجرة "اغتصب" فتاة اجنبية تحت تهديد السلاح الابيض.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اعتقال سائق اجرة يبلغ من العمر 48 عاما اعترف بانه اقل فتاة تحمل جنسية اجنبية الى مكان في حدود قضاء بنصلاوة ليلا وبعد ان اشهر سكينا كان بحوزته هددها بالقتل".

وأضافت أن "السائق وتحت تهديد السلاح قام باغتصاب الفتاة وتركها في المكان الذي اقلها اليه".

