اعلنت مديرية الاسايش في محافظة اربيل، السبت، اعتقال سائق سيارة اجرة "اغتصب" فتاة اجنبية تحت تهديد السلاح الابيض.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اعتقال سائق اجرة يبلغ من العمر 48 عاما اعترف بانه اقل فتاة تحمل جنسية اجنبية الى مكان في حدود قضاء بنصلاوة ليلا وبعد ان اشهر سكينا كان بحوزته هددها بالقتل".
وأضافت أن "السائق وتحت تهديد السلاح قام باغتصاب الفتاة وتركها في المكان الذي اقلها اليه".
كانت هذه تفاصيل خبر اسايش اربيل تعلن اعتقال سائق سيارة اجرة "اغتصب" فتاة اجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.