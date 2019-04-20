رئيس مجلس النواب الاردني: للعراقيين وشهدائهم دين في اعناقنا جميعا

الخليج 365/ بغداداكد رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة، السبت، أن الحكومة الاردنية داعمه للعراق، مبينا أن "شهداء العراق دين في اعناق باقي الدول خلال بطولاتهم للحرب ضد اعداء المنطقة وصانعين من اجسادهم حصنا وسورا لحماية الجميع.

وقال الطراونة في كلمة له خلال انطلاق مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار وتابعتها الخليج 365، "نجتمع اليوم على ارض العراق ارض العروبة المجد والتي نتشرف بالانتماء لها انتماء المخلصين واذ نجتمع اليوم في عراق النصر والتحدي مبينا أنه "واجب علينا ان نكون داعمين للعراق بالبناء والتعمير ونذكر فبان شهداء العراق دين في اعناقنا في بطولاتهم للحرب ضد اعداء المنطقة وصانعين من اجسادهم حصنا وسورا لحماية الجميع".



واضاف "أننا بامس الحاجة اليوم لفتح افاق التعاون بيننا مدركين لحجم التحديات ولن يفيدنا ان نقفل ابوابنا على انفسنا تاركين ابواب التكامل التي تسد الجبهات والثغرات ونرفض كلام الباري تعاون المشترك"، مشيرا الى أنه "من هذا المنطلق علينا التوافق على بناء الاولويات للتنبه للتحديات والظلم على المنطقة من استمرار الانتهاك الصهيوني للفلسطينين واغتصاب الارض والتجاوز على رمز بيت المقدس".

وتابع أن "استمرار غياب العمل المشترك سيصب بتغذية روح الارهاب لدى شباب امتلا بروح الفراغ بعد تنامي الظلم الدولي وتنامي الكيل بمكيالين وهو مايدفعنا باتجاه دعم التعليم ومكافحة الجهل وتقديم الصحة وتأمين الطاقات الشابة بفرص العمل لاستكمال جهود مكافحة الارهاب بعد نجاح جهود الحرب ضد خوارج العصر".

وانطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار مع العراق.

