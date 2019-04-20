ايران تعيد عائلة عراقية الى بغداد بحوزتها جوازات سفر مزورة

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، ان السلطات الايرانية اعادت عائلة عراقية الى مطار بغداد بحوزتها جوازات سفر مزورة، مشيرة الى أن العائلة كانت تروم استخدام الجوازات في السفر من ايران الى السويد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطات الايرانية أعادت عائلة عراقية متكونة من امرأة وطفليها الى منفذ مطار بغداد الدولي وبحوزتهم جوازات سفر واقامة سويدية مزورة حسب ماجاء بكتاب مكتب اقامة وجوازات المطار بعد محاولتهم استخدامها في السفر من ايران الى السويد".



وأضافت الهيئة، أن "العائلة سافرت من العراق الى إيران بجوازات سفر عراقية أصولية"، لافتة الى أنوه "تمت الاحالة الى مركز شرطة المطار بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة".

يشار الى أن هيئة المنافذ الحدودية أعلنت في، (16 كانون الثاني 2019)، أن مصر اعادت سبعة عراقيين الى بغداد بحوزتهم جوازات سفر تركية مزورة.

