هيئة الحج تدعو الفائزين بالقرعة لعام 2020 الراغبين بتقديم سفرهم لمراجعة مكاتبها

الخليج 365/ بغداددعت هيئة الحج والعمرة، السبت، الفائزين بقرعة الحج لعام 2020 والراغبين بتقديم سفرهم لهذا العام إلى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "على الفائزين بقرعة الحج لعام 2020 الراغبين بتقديم سفرهم لهذا العام مراجعة مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات لغرض ملئ استمارة طلب التقديم".



وأضاف الكناني، أن "مكاتب الهيئة ستستقبل معاملات المتقدمين للفترة من الأحد 21 / 4 / 2019 ولغاية يوم 28 / 4 / 2019 بضمنها يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث سيكون هناك دوام رسمي في هذه المكاتب"، مشيرلاات الى أن "قبول طلبات التقديم سيكون بنفس الية الأعمار التي تم اعتمادها بفوز المواطنين بقرعة الحج الإلكترونية وهي 60% لكبار السن و40% لباقي الأعمار".

يشير الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، موافقة السعودية على زيادة عدد الحجاج العراقيين لموسم الحج المقبل إلى 50 الف.

