البرلمان: عدم مجيء لاريجاني لمؤتمر قمة بغداد لا يؤثر على مشاركة الوفد الايراني

الخليج 365/ بغداداعتبر المتحدث باسم مجلس النواب العراقي شاكر حامد، السبت، ان عدم مشاركة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني بقمة بغداد لدول الجوار لا يؤثر على مشاركة الوفد الايراني.

وقال حامد في حديث لـ الخليج 365، انه "لا يوجد سبب يمكن التعليق عليه بشأن عدم مشاركة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار"، مبينا ان "هذه قضايا تتعلق لاسباب داخلية وشخصية وهذا لا يؤثر على مشاركة وفد ايران بالمؤتمر".



واضاف ان "ايران دولة جارة كبيرة لها علاقات واسعة مع العراق ومشاركة ايران فاعلة في هذه القمة، حيث تشارك بوفد نيابي رفيع المستوى"، موضحا ان "عدم حضور لاريجاني امر طبيعي ولا يعني الغاء دور مشاركة ايران في القمة".

ومن المقرر أن يعقد اليوم مؤتمر "قمة بغداد لرؤساء برلمانات دول الجوار"، بحضور السعودية والأردن وسوريا وإيران وتركيا والكويت.

