رئيس هيئة الحج والعمرة يوضح الزيادة بمقاعد الحجاج لموسم الحج المقبل

الخليج 365/ بغداداوضح رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، الجمعة، الزيادة بمقاعد الحجاج العراقيين لموسم الحج المقبل، مشيرا الى ان الهيئة بانتظار ان تبلغ رسميا بهذه الزيادة.

وقال العطية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طالب خلال زيارته للسعودية بزيادة حصة العراق من مقاعد الحج الى 50 الف مقعد بدل الحصة الرسمية البالغة 33690 مقعدا، لتتناسب مع الزيادة الحاصلة بعدد سكان العراق التي وصلت لما يقارب 40 مليونا، إضافة إلى تعويض حرمان العراقيين من الحج خلال الحصار والحروب بسبب سياسات النظام البائد".



وأضاف ان "السلطات السعودية وعدت بتلبية الطلب وتم الاتفاق ان تكون حصة العراق لهذا العام 50 الفا"، مبينا ان "الهيئة بانتظار ان تبلغ رسميا بهذه الزيادة وان تظهر اعدادها ضمن المسار الإلكتروني للحجاج العراقيين".

وأوضح العطية ان "الهيئة بدورها سارعت بتشكيل لجنة عليا لتأمين الخدمات اللازمة للحصة الإضافية، حيث سيغادر وفد منها الى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة للتعاقد على خدمات السكن والنقل والإطعام وباقي الأمور اللوجستية".

واعرب عن امله ان "لا تؤثر هذه الزيادات التي تمنحها السعودية للعراق ولغيره من الدول الإسلامية على سوق خدمات الحج مما قد يؤدي الى ارتفاع تكاليف الحج، خاصة ان الهيئة قد استكملت عقودها الخاصة بحجاج الحصة الأصلية مبكرا، ويتطلب منها الآن التفاوض على الحصة الإضافية".

وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن، يوم امس الخميس (18 نيسان 2019)، ان المملكة العربية السعودية وافقت على زيادة عدد الحجاج العراقيين الى خمسين الف حاج وحاجة.

