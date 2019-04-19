نائب: مؤتمر برلمانات جوار العراق اسقط جميع المراهنات على الاستقطاب الطائفي

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، الجمعة، ان انعقاد "مؤتمر برلمانات الدول المجاورة في بغداد" هو رسالة واضحة بان العراق نقطة استقطاب للسلم للاقليمي، مشددا على ان هذا المؤتمر اسقط جميع المراهنات بتمحور العراق طائفيا او تبعيته لجهات على حساب اخرى.

وقال الدهلكي في حديث لـ الخليج 365، إن "انعقاد هكذا مؤتمر مهم وبهذه المرحلة من الصراعات الاقليمية والدولية، مع تنوع الدول المشاركة بالمؤتمر هو خطوة مرحب بها من قبلنا ونثني على الجهود التي بذلت لتحقيق هكذا انجاز مهم بهذه المرحلة، كونها تمثل دفعة قوية للعملية السياسية، ودليل واضح على ان العراق عاد وبقوة كقوة اقليمية مستقطبة للدول في مجال السلم الاقليمي"، مبينا ان "هذا الكرنفال الاقليمي اسقط جميع المراهنات على تمحور العراق طائفيا مع طرف على حساب الاخر".



وأضاف الدهلكي، أن "حجم التحديات والصعوبات كانت كبيرة جدا، لكن العراق خرج منها اقوى من قبل، ةمؤتمر برلمانات دول الجوار سيكون خطوة جديدة تضاف الى خطوات بناء دولة مؤسسات قوية قادرة على ادارة الازمات في المنطقة بالشكل الذي يصب بمصلحة العراق خاصة والمنطقة عموما".

يشار الى بغداد ستحتضن يوم غد السبت 20 نيسان 2019، وتحت شعار (العراق.. استقرار وتنمية) وبدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي "مؤتمر برلمانات دول جوار العراق".

