انقاذ شخص حاول الانتحار من جسر السنك في ثاني حالة خلال ساعات

أفاد مصدر امني، الجمعة، بانقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر السنك وسط بغداد في ثاني حالة خلال ساعات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز نجدة بغداد انقذت شابا حاول رمي نفسه من اعلى جسر السنك وسط العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر الذي فضل عد ذكر اسمه، أنه تم "انقاذ الشاب باشراف مدير عام نجدة بغداد العميد محمد الربيعي وتسليمه الى الجهات المختصة".
يشار الى أن مصدر امني أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بانقاذ شخص بعمر 40 عاما قام برمي نفسه من اعلى جسر السنك وسط بغداد.
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