المرجعية: التجربة التي مر بها البلد محل اعتزاز لكل السواعد التي قاتلت داعش

الخليج 365/ بغداد

اكد وكيل المرجعية الدينية العليا احمد الصافي، الجمعة، أن التجربة التي مر بها البلد (تطويع الشباب لتحرير العراق من تنظيم داعش) محل فخر واعتزاز، داعيا الحكومة الى توثيق حرب العراقيين ضد التنظيم.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بكربلاء وتابعتها الخليج 365، "قبل خمس سنوات في مثل هذه الايام صدرت الفتوى المباركة من المرجعية الدينية لغرض محاربة داعش"، لافتا الى أن "الامور التي تمر بالبلد مختلفة تارة اقتصادية وتارة اجتماعية وتارة وتارة مسألة تريد ان تنهي البلد".وأضاف الصافي، أن "الاختبار الحقيقي يظهر اذا تعرضت البلاد الى ما تعرضت اليه سابقا (سيطرة تنظيم داعش على بعض الاراضي العراقي في العام 2014)"، مؤكدا أن "التجربة التي مر بها البلد (تطويع الشباب لتحرير العراق من تنظيم داعش) هي محل فخر واعتزاز لكل السواعد التي قاتلت وقطعا التأريخ لن ولم ينسى بشرط ان تكتبوه بايديكم".

وتابع، أن "الذي حدث في تلك الفترة شيء جميعا تقتدي ونعتز به، هؤلاء (الشباب الذين قاتلوا داعش) ظاهرة حضارية تمتعوا ببسالة وشجاعة وحمية وغيرة ودافعوا عن بلدهم افضل دفاع ممكن ان يسطّر بالعصر الحديث مع قلة امكانات وموارد ومع المسألة التي كانت تشوبها نوع من الفوضى، هؤلاء الفتية الشباب الذين تربوا بهذه الارض، لا يمكن ان ننسى لهم ذلك، وعلينا جميعا شعبا وحكومة ومنظمات ان لا ننسى تلك الدماء التي اريقت على هذه الارض الطاهرة، اكراما لهم ان لا ننساهم، ونسعى دائما لتوثيق ما بذلوه من جهد".

وتمر في هذه الايام الذكرى الخامسة لاعلان فتوى "الجهاد الكفائي" التي اطلقها المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستناني على لسان معتمده في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي تزامنا مع سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى ومناطق اخرى من البلاد في العام 2014.