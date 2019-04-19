نائب: الحكومة غير محصنة ومن الممكن إسقاطها في أية لحظة

الخليج 365/ بغدادقال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الجمعة، إن المنهجية التي تتبعها بعض الأطراف السياسية التي تبنت تشكيل الحكومة ووجود وزراء عليهم مؤشرات جنائية أمور قد تدفع لتشكيل جبهة وطنية واسعة تعيد صياغة شكل الحكومة، وفيما اعتبر أن الحكومة "غير محصنة"، أشار إلى إمكانية "إسقاطها" في أية لحظة.

وذكر العقابي في حديث لـ الخليج 365، أن "بعض الجهات السياسية التي تبنت تشكيل الحكومة الحالية بحال بقيت على منهجيتها الحالية فنتوقع أن يتبلور تحالف جديد داخل قبة البرلمان يمتلك الأغلبية على اعتبار أنه لم يتم استيزار أي وزير بغالبية أعضاء المجلس، ما يعني أن الجهة المقابلة غير الممثلة بالحكومة هي التي تمثل الأغلبية ويمكنها إسقاط الحكومة بأية لحظة".



وأضاف العقابي، أن "القوى السياسية التي تبنت تشكيل الحكومة ومعهم رئيس الحكومة عليهم أن يعوا هذه الحقيقة، وإن الحكومة غير قادرة على اداء منهاجها الوزاري، وفيها عيوب وخلل جسيم في تشكيلتها"، متابعاً أن "الخطر قائم والحكومة غير محصنة وتشكيل تحالفات جديدة والعمل على إعادة هيكلة الحكومة هو حق دستوري".

وأشار العقابي، إلى أن "الحكومة الحالية بحاجة إلى إعادة توجيه وتصفية لأن فيها وزراء عليهم مؤشرات قانونية وجنائية واضحة واستيزارهم مخالف للدستور والقانون، مع وجود خلل بعدد في كفاءة عدد من الوزراء وهنالك تلكؤ بعمل المنهاج الحكومي".

