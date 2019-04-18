فساد في العراق.. مستشفيات وهمية ومليشيات تتاجر بتهريب السيارات

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: برغم التصريحات والوعود الرسمية العراقية المتكررة باستمرار عن مكافحة الفساد وتشكيل مجلس أعلى لهذا الغرض ينكشف في كل يوم الحجم الكبير لهذا الفساد الذي يضرب في عمق الدولة ومؤسساتها وعدم الجدية أو الرغبة في التصدي له بشكل فاعل.

فقد كشف النائب العراقي الامين العام لحزب الشعب للإصلاح الذي يدعو لدولة مدنية فائق الشيخ علي اليوم اسباب استقالة وزير الصحة الجديد علاء العلوان منذ اسابيع قبل ان يرفضها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طالبا منه الاستمرار في مهامه.

واوضح الشيخ علي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وأطلعت عليها ""الخليج 365"" ان "سبب استقالة وزير الصحة علاء العلوان هو اكتشافه وجود 3 مستشفيات وهمية كلّفَت الدولة 400 مليون دولار بناءً وكوادر وأدوية وأجهزة وتخصيصات".

وعن حال هذه المستشفيات التي قال انها يفترض وجودها في العاصمة بغداد أشار إلى أنّ الاولى في منطقة الزعفرانية وهي عبارة عن سياج لقطعة ارض فحسب والثانية في منطقة التاجي وهي ساحة لمكب النفايات اما الثالثة فهي بمنطقة الفضيلية وهي مجرد هيكل لبناء.

وكانت وزارة الصحة قد اصدرت الشهر الماضي توضيحا بشأن استقالة وزيرها مبينة انه قدمها إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الا انه طلب منه الاستمرار بمهامه.

وقالت الوزارة في توضيحها الذي اطلعت عليه ""الخليج 365"" انه "سبق أن تقدّم الوزير باستقالته إلى رئيس الوزراء بسبب ضغوط غير منصفة وتجاوزاتٍ وتدخّلاتٍ سافرةٍ في عمله وعقباتٍ مستمرة لا تزالُ توضع لتمنعه من المضيّ في تنفيذ الرؤية وخارطة الطريق والإدارة الرشيدة والشفّافة التي تمّ اعتمادها والعمل بها خلال هذه الفترة القصيرة للنهوض بالواقع الصحي والبيئي في بلدنا العزيز".

واضافت ان "رئيس الوزراء وعدد من قادة القوى السياسية طالبوه بالبقاء بمنصبه والاستمرار في النهج الذي وضعه".

مليشيات تتاجر بتهريب السيارات

واضافة لذلك فقد كشف النائب الشيخ علي ايضا عن فساد في الموانئ العراقية تقوده مليشيات مسلحة ومهربون عن طريق ادخال سيارات قديمة إلى العراق.

وأضاف الشيخ علي في تغريدة له على "تويتر" قائلا "أيها الإعلام.. إليكم هذا الفساد!.. ما تزال السيارات القديمة تدخل العراق ببواخر! يشتريها المهرِّب بثمن شبه مجاني من أوروبا ليدخلها إلى العراق بالاتفاق مع سلطات موانئنا".. وزاد "ثم تقوم ميليشيات الموانئ بمصادرتها لتبيعها على المهرِّب نفسه فيقوم هو بدوره ببيعها أصولياً إلى داخل العراق".

تصريح السفير البريطاني عن فساد الاقتصاد العراقي يُشعل فيسبوك

وبالترافق مع ذلك فقد اشعلت تصريحات للسفير البريطاني في العراق جون ويلكس عن تردي الاقتصاد العراقي بسبب الفساد والبيروقراطية وقوانين الاستثمار مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو تصريح السفير البريطاني في بغداد:

وقال ويلكس في مقطع فيديو نشرته السفارة البريطانية على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" ان "العراق مع كل الامكانيات من الموارد الطبيعية والبشرية فان بيئة الاعمال حسب المعايير الدولية هي أفضل في أفغانستان بالمقارنة مع العراق وحتى نيجيريا مع كل تحدياتها ومشاكلها فانها تستفيد من كل برميل للنفط أكثر من العراق بثلاثة أضعاف ونصف يعني مزيد من القيمة الاقتصادية للثروة الوطنية".

وحدد السفير 3 عوامل تقف وراء تردي الاقتصاد العراقي قائلا انها الفساد والبيروقراطية وقوانين الاستثمار. وأشار إلى أنّ "هذا الأمر غير مقبول لكل العراقيين ولكل أصدقاء العراق بما في ذلك المملكة المتحدة والذين يريدون مساعدة العراق في إدخال الاصلاحات الضرورية وتنفيذ المشاريع الآن".

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ونوه ويلكس إلى أنّ الشراكة بين العراق وشركائه الرئيسيين في الاقتصاد وفي الاعمال والتجارة والاستثمار تؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة على الأرض. وقال ان "العراق مع كل الامكانيات من الموارد الطبيعية والبشرية فان بيئة الاعمال حسب المعايير الدولية هي أفضل في أفغانستان بالمقارنة مع العراق وحتى نيجيريا مع كل تحدياتها ومشاكلها فانها تستفيد من كل برميل للنفط أكثر من العراق بثلاثة أضعاف ونصف ما يعني مزيدا من القيمة الاقتصادية للثروة الوطنية".

وقد اثار هذا التصريح معلقين على "تويتر" ونشروا آراء تابعتها ""الخليج 365"" حيث اكد النائب القيادي في حزب الحل محمد الكربولي ان جون ويلكس قال الحق فيما يتعلق بواقع الاقتصاد العراقي.. متسائلا كيف تستفيد نيجيريا من نفطها ثلاث مرات ونصف أكثر مما يستفيده العراق من نفطه؟.. ودعا الكربولي إلى ضرورة سن تشريعات تضمن بيئة استثمار عالمية أسوة بالدول المصدرة للنفط.

ومن جهته قال معلق اطلق على اسمه عراقي ساخر"لان نيجيريا ما فيها لا جماعه مولانا ولا جماعه المقدس".. وأشار عبد الله راشد "هذا الخير كله وما مستفيدين شي" وردت سما الساعدي بالقول "طبعا بزودكم ياحراميه".

اما مراد الطبقجلي فعلق قائلا "البركه فيكم اخي النائب". اما موسى محسن فقال "انظر حتى نيجيريا اصبح المراطن العراقي يتحسر لو كان نظامنا الاقتصادي مثلها".. اما من سمى نفسه المقاتل الشرس فقال "اخي العزيز والحراميه امثالكم وين تروح مثلا".

احمد صادق أشار إلى أنّ "الشعب العراقي اذا ما تتوزع علية حصة من النفط والغاز وياكل منه خبزة هو وعائلتة كل شهر لو الصين تسرق منه قطرة سيشن حرب عليها".. اما عامر عباس فأكد بالقول ""لا لا ما فيش فايدة الفساد والسرقة منتشر وقبل كل شي شكولكم اللي ابتلى بيها العراق".

النائب العراقي فائق الشيخ علي

احد المعلقين هو حسين عبد اللطيف قال "فعلا السفير قال الحق الفرق واضح لا يوحد في نيجيريا حزب ألحل ولا حزب دعوة ولا محمد و جمال الكربولي ولا نوري المالكي ولا هادي العامري".. اما عبد علي فخاطب نواب العراق قائلا "هذا ببركاتكم سيادة النائب وهذا الفيديو فضحكم انتم سياسي الصدفة بكل الوانكم.

من جهته حسن العنزي اضاف "مبروك على هذا الفساد الجديد اول صفقة فساد تمت بتغيير المدراء السابقين وجلب أشخاص ولاؤهم وطاعتهم للسياسيين". مجتهد بغداد قال "مع احتراماتي سياده النائب..اذكر لي اسم سياسي عراقي نزيه وغير سارق".. في حين أشار حسن جاسم منوها إلى أنّه "مادامت ميليشيات ايران هي المسيطره على الساحه العراقيه فلن يستفيد العراق من ثروته ولن تكون هناك بيئه استثمارية جاذبه فاذا كنتم صادقين في النهوض اطردوا مخالب ايران من محافظاتكم الانبار والموصل وصلاح لان فيها مجالات استثمار هائله تنقلكم إلى العالميه".

يشار إلى أنّ العراق احتل المرتبة السادسة "عربياً" والثالثة عشرة "عالمياً" في أكثر دول العالم فساداً العام الماضي بحسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية.

وأضافت المنظمة أن "العراق حل بالمرتبة السادسة عربيا والـ 13 عالميا بـ 168 نقطة في أكثر دول العالم فسادا متقدما على فنزويلا وبورندي في حين حصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان المراتب الأعلى بالفساد.

يذكر أن المنظمة تصدر تقريرا سنويا حول الفساد وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا ويستند على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.



