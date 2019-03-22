الانواء: امطار غزيرة خلال الاسبوع المقبل ونحذر من سيول

الخليج 365/ بغدادتوقعت هئية الانواء الجوية، الجمعة، تساقط امطار غزيرة في الاسبوع المقبل، فيما حذرت من سيول ايرانية تصل الى العراق.

وقال رئيس منبئين جويين أقدم في الهيئة محمود عبداللطيف لـ الخليج 365، ان "البلاد ستتأثر ابتداء من ليلة اليوم الجمعة بمنخفض جوي يسبب طقس غائم ترافقه أمطار خفيفة في أنحاء متفرقة من البلاد"، مبينا ان "يوم السبت المقبل الموافق الـ23 من اذار الحالي، سيتعمق المنخفض ويستمر ليوم الأحد ليسبب تساقط أمطار متوسطة".



واضاف ان "ذروة المنخفض الجوي سيكون يوم الاثنين حيث نتوقع تساقط امطار متوسطة إلى غزيرة في معظم أنحاء البلاد خاصة الشرقية منها (كركوك، خانقين، ديالى، الكوت)"، مشيرا الى ان "الطقس سيستمر ممطرا الثلاثاء".

وتابع ان "هناك أمطار غزيرة ستشهدها منطقة غرب إيران (الاهواز) يوم الثلاثاء المقبل، قد يسبب سيولا في العراق".

يذكر ان البلاد تتعرض بين فترة واخرى الى تساقط امطار غزيرة تؤدي في اغلب الاحيان الى غرق الشوارع والازقة مما يصعب حركة التنقل.

