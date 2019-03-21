نائب يطالب الحكومة العراقية بالاعتناء بالام العراقية

الخليج 365/ بغدادطالب رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، الخميس، الحكومة العراقية بضرورة الاعتناء بالام العراقية، داعيا الى تقديم تعويض مادي ومعنوي لهن عن تلك التضحيات هو واجب وطني وإنساني.

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "أعياد الربيع فرصة لتدعيم أواصر المحبة والتآخي بين جميع أبناء الشعب العراقي وتعويض أمهات الشهداء واجب وطني وإنساني"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"ضرورة الاعتباء بالام العراقية".



واضاف السامرائي ان "الام العراقية تسحق الكثير من الدعم لما قدمه من تضحيات من أجل عائلتها ووطنها وبالأخص اللائي قدمن شهداء أو جرحى خلال معارك التصدي للتنظيمات الارهابية"، داعيا إلى "ضرورة استغلال مثل هذه الفرصة لتدعيم أواصر المحبة والتآخي بين جميع أبناء الشعب العراقي وتطبيع أوضاع المجتمع الذي واجه ظروفاً استثنائية بسبب خطابات الاستقطاب الاثني والطائفي التي خيمت على البلاد لسنوات طويلة".

واكد أن التنوع الإثني والديني هو مصدر قوة ويجب استثمار هذه المناسبة لمزيد من التكاتف بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي ويسهم بتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية ويحقق العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع العراقي ويرفع مستوى التنمية ويجعل العراق في الموقع الذي يستحقه باعتباره أحد أهم أقطار المنطقة".

وتابع السامرائي أن "أعياد الربيع هذا العام تأتي في ظرف أمني جيد لكنه يحتاج إلى مزيد من المتابعة وعدم التراخي".

يذكر أن أغلب مناطق العراق ولاسيما في إقليم كردستان يحتفل بأعياد الربيع في 21 من شهر آذار من كل عام والذي يطلق عليه تسمية عيد النوروز، كما يصادف هذا اليوم ايضا عيد الام العالمي.

