اندلاع حريق داخل فرن وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع حريق داخل احد الافران وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في غرفة داخل فرن"، مبينا أن "بداخل الغرفة وقود، قرب ساحة الفردوس شارع السعدون".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بمكافحة الحريق"، فيما لم يذكر المصدر اية تفاصيل اخرى.
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