الزاملي يدعو هيئة الاعلام لأخذ دورها في محاسبة المتجاوزين على الآخرين

الخليج 365/ بغداددعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الاربعاء، هيئة الاعلام والاتصالات الى اخذ دورها في محاسبة المتجاوزين على الآخرين من قبل اي محطة فضائية او وكالة او صحفي، وان تكون هناك عقوبات رادعة لهم.

قال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الآونة الاخيرة شهدت انفلاتا في التعاطي الإعلامي لدى عدد من الإعلاميين والقنوات الفضائية المحلية، وهذا التعاطي المقصود به الإساءة يبين بما لا يقبل الشك غياب الرقيب الذي يمنع تجاوز الحدود والاعتبارات الشخصية والتعدي على حرية ومقدسات ومعتقدات الآخرين وثوابتهم، فنجد من يتهكم على المصلين او المراجع المعتبرين الذين باتوا رموزا وطنية ضحوا من اجل العراق بأنفسهم وبدمائهم وابناءهم ومايملكون بثباتهم على المبدأ واصرارهم على تطبيق النظام الديمقراطي في العراق".



وأوضح الزاملي، أن "ما صدر عن وائل عبد اللطيف ياتي ضمن هذا الاطار، بتجاوزه على المراجع الكرام"، متسائلا "أين كان وائل عبد اللطيف عندما لبس الكفن محمد الصدر ووقف شامخاً متصدياً لقوى الكفر الصدامي والعنجهية الامريكيه مردداً بوجههم كلا كلا امريكا كلا كلا إسرائيل كلا كلا ياشيطان، لاسيما وان هناك علامات استفهام وجهت لدور وائل عبد اللطيف باعتباره وزير سابق وعضو مجلس نواب سابق وهو من بين الذين سيطالهم الحساب عند تفعيل قوانين محاربة الفساد ولايمكن له ان يغطي ملفات فساده من خلال التهريج الاعلامي الفارغ".

وأكد الزاملي أن "الحرية لاتعني بأي حال من الأحوال التعدي على حرية الآخر ومعتقده"، مطالبا، هيئة الاعلام والاتصالات بأن "تأخذ دورها في محاسبة اي محطة فضائية او وكالة او صحفي اذا ما اقدم على التجاوز على الآخرين وان تكون هناك عقوبات رادعه لمثل هؤلاء الذين يسيؤن للإعلام الهادف الحر عبر محاولاتهم اثارة الفتن بين ابناء البلد الواحد بعد طي صفحة الفتن الطائفيه في البلاد وبعد الانتصار على الاٍرهاب الداعشي التكفيري واستقرار الامن في البلاد".

