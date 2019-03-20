نائب عن المحور: توافق حول مجموعة من الأسماء لحقيبتي الدفاع والتربية

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، الأربعاء، وجود توافق داخل المحور لطرح مجموعة من الأسماء أمام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وباقي القوى السياسية حول مرشحي حقيبتي وزارتي الدفاع والتربية.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات حول استكمال الكابينة الوزارية ما زالت مستمرة داخل المحور الوطني على اعتبار أن المحور لديه استحقاقين هما الدفاع والتربية"، مبيناً أن "هناك توافقاً داخل المحور حول طرح مجموعة من الأسماء أمام عادل عبد المهدي وباقي القوى السياسية حول الوزارتين".



وأضاف، أن "هناك أسماء طرحت للنقاش وتحظى بمقبولية لدى باقي القوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء بانتظار حسمها بشكل نهائي"، مبيناً أن "الخلافات ما زالت مستمرة لدى باقي الاطراف السياسية المعنية بوزارتي العدل والداخلية وان كانت الخلافات مختلفة هذه المرة عن سابقاتها على اعتبار أن تحالف البناء كان بالفترة السابقة متسمكا بخيار فالح الفياض لكنه اليوم تم طرح عدة خيارات أمام عبد المهدي".

واكد العيساوي، أن "الأيام القليلة المقبلة قد تشهد حوارات أكثر تعمقا بغية الوصول إلى تقاربات أكبر والمضي بتقديم أسماء جديدة للوزارات المتبقية تحظى بمقبولية وفق شروط المهنية والخبرة والنزاهة والكفاءة".

وكان النائب عن تحالف البناء بهاء الدين النوري أكد، الاثنين 18 شباط 2019، أن هناك توافقات جديدة بشأن الوزارات المتبقية حصلت وسيتم قطف ثمارها خلال وقت قريب.

