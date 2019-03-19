نائب يدعو مؤسسة السجناء السياسيين لتوزيع التعويضات "دون تمييز"

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، مؤسسة السجناء السياسيين الى توزيع التعويضات الخاصة بهم وبشكل يشمل الجميع و"دون تمييز".

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "موازنة ٢٠١٣ شملت الجميع، فيما لم توزع موازنة ٢٠١٤ بصورة صحيحة وعادلة، اما الان وفي موازنة ٢٠١٩ فلم يكن الهدف فيها اكمال دفع المتبقي من التعويضات لمن لم يستلم وانما اتجهت الى الرغبه في دفع بعض ماتبقى من التعويضات على ان يكون الباقي منها يشمل جزء بناء شقق واراض وهذا اخلال بجانب العدالة المتوخاة من هذه الهيئة".



واضاف العكيلي، ان "اموال الشقق والاراضي من المفترض ان يستكمل بها تسديد مبالغ التعويضات كاملة ومن ثم توزيع تلك الشقق والاراضي وبصورة عادلة ومنصفة"، مشددا على "اهمية انصاف تلك الشريحة وتسليم جميع اموال التعويضات قبل الشروع بتوزيع اموال المؤسسة على مشاريع قد تنجح وقد لا تنجح".

وكان مجلس النواب صوت في يوم 24 كانون الثاني 2019 على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية.

جدير بالذكر ان رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية خلف عبد الصمد اكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في 23 كانون الاول 2018 انه "بعد مضي ١٥ سنة وبالرغم وجود قوانين لتعويض السجناء والشهداء السياسيين الا انه لم يتجاوز ٣٠% من ذوي الشهداء يتسلمو حقوقهم وفقط ٧% من السجناء استلموا حقوقهم".

