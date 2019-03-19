كركوك تعطل الدوام الرسمي فيها غدا الاربعاء

اعلنت محافظة كركوك، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة غدا الاربعاء.
وقال مكتب محافظ كركوك راكان الجبوري في بيان تلقت السومريةى نيوز، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم مناطق المحافظة، ليوم غد الاربعاء الموافق الـ20 من اذار الحالي".
واضاف المكتب ان "ذلك جاء بمناسبة عيد نوروز".
يذكر ان محافظات اقليم كردستان وديالى وقضاء طوزخرماتوا اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي فيها غدا الاربعاء بمناسبة اعياد نوروز.
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