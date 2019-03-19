نائب: سيناريو تولي العبادي رئاسة الوزراء لم يطرح ولن نعود للوراء

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الثلاثاء، ان الحديث عن عودة رئيس الوزراء السابقة ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لتولي رئاسة الوزراء مرة اخرى بعد اقالة حكومة عادل عبد المهدي هو سيناريو لم يطرح، مشيرا الى انه لا ييمكن العودة لى الوراء، فيما شدد ان سيناريوهات الولاية الثانية او الثالثة انتهى.

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "تحالف الفتح مازال داعما وبقوة لحكومة عادل عبد المهدي وسنعمل مع الشركاء السياسيين على تقوية النقاط الايجابية فيها وبنفس الوقت تقويم الاخطاء لضمان نجاح الحكومة وتحقيقها تطلعات الشعب في تقديم الخدمات وتجاوز الاخفاقات السابقة"، مبينا ان "الحديث عن استبدال حكومة عبد المهدي او الاطاحة بها هو امر بعيد كل البعد ولم ولن يتم طرحه لاننا نعتقد ان هذه الحكومة هي الفرصة الاخيرة لكسب ثقة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته".



واضاف البلداوي ان "تخمينات البعض بصورة غير واقعية لايمكن تحقيقها فالجميع متفق اليوم على دعم الحكومة ودفع اي مخاطر عنها"، مشددا على ان "الجميع لا يسير باتجاه السلطة او المناصب بالتالي فان خارطة طريق ديمومة الحكومة الحالية ونجاحها هو المعيار والهدف الاهم لدينا خلال هذه المرحلة".

واكد البلداوي ان "الحديث عن عودة حيدر العبادي لتولي رئاسة مجلس الوزراء هو امر لم يطرح ولا اعتقد انه سيطرح لان العبادي شخصية سياسية نحترمها وهي شخصية تعلم جيدا انه لايمكن العودة الى الوراء"، مشددا على "اننا جميعا داعمين للحكومة الحالية ولن نقبل بالعودة الى الخلف من جديد او فتح باب الصراع والتنافس على السلطة ومن هي الكتلة الاكبر خاصة ان الجميع غادر الاحاديث عن ولاية ثانية وثالثة وغيرها من المسميات بعد قناعة الجميع بالتداول السلمي للسلطة دون تمسك بالمناصب".

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اكد في تصريحات صحفية ان حيدر العبادي من ابرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في حال سحبت الثقة عن عادل عبد المهدي.

