حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يجتمعان في السليمانية



عقد الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، اجتماعاً في السليمانية لمناقشة تشكيل حكومة كردستان ومنصب محافظ كركوك. الخليج 365/ السليمانيةعقد الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، اجتماعاً في السليمانية لمناقشة تشكيل حكومة كردستان ومنصب محافظ كركوك. وقال مراسل الخليج 365، إن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عقدا، قبل قليل، اجتماعاً في محافظة السليمانية. وأضاف مراسلنا، أن الاجتماع يأتي لمناقشة ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان ومنصب محافظ كركوك وعدة ملفات أخرى.







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