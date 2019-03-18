امانة بغداد تعلن إزالة اكثر من ١٤٠ تجاوزا في العامرية

أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن ازالة 140 تجاوزا في منطقة العامرية غربي العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "ازالة التجاوزات عن شارع المنظمة في منطقة العامرية غربي بغداد".
وأضافت الأمانة، انها "وبعد توجيه عدة إنذارات من قبل بلدية المنصور الى المتجاوزين شرعت بازالة اكثر من 140 تجاوزاً وبحضور شيوخ ووجهاء المنطقة".
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