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امانة بغداد تعلن إزالة اكثر من ١٤٠ تجاوزا في العامرية

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الخليج 365/ بغداد
أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن ازالة 140 تجاوزا في منطقة العامرية غربي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "ازالة التجاوزات عن شارع المنظمة في منطقة العامرية غربي بغداد".

وأضافت الأمانة، انها "وبعد توجيه عدة إنذارات من قبل بلدية المنصور الى المتجاوزين شرعت بازالة اكثر من 140 تجاوزاً وبحضور شيوخ ووجهاء المنطقة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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