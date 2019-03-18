نائب يدعو لتشريع قانون موحد لتنظيم الأنشطة الرياضية والشبابية

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي، الاثنين، الى ضرورة تشريع قانون موحد لتنظيم الانشطة الرياضية والشبابية، فيما اكد دعمه الكامل للجنة الاولمبية الرياضية.

وقال مكتب السامرائي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبدالصمد السامرائي التقى اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، حيث جرى حوارا صريحا بشأن أوضاع الرياضة والشباب في البلاد عموما وفي محافظة صلاح الدين على وجه الخصوص".



ونقل المكتب تأكيد السامرائي على "دعمه الكامل للجنة الأولمبية وبما يخدم الحركة الرياضة والشباب"، مشيرا إلى "ضرورة العمل لتشريع قانون موحد لتنظيم الأنشطة الرياضية والشبابية بما ينهي حالة التقاطعات في الصلاحيات بين المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف الحيوي المهم".

من جانبه، اكد رئيس اللجنة الأولمبية دعم اللجنة لـ"قطاع الرياضة والشباب في محافظة صلاح الدين".

وتابع المكتب، أن "السامرائي رافقه وفدٌ يمثل عدد من الأندية الرياضية في محافظة صلاح الدين".

