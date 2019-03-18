الدفاع المدني: معالجة تسرب للكلور داخل شركة للأدوية في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن معالجة تسرب لغاز الكلور داخل شركة للأدوية في العاصمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ورد إخبار من السيطرة المركزية بوجود تسرب لغاز الكلور داخل مجمع ماء شركة اكاي لصناعة الأدوية (في جانب الرصافة من العاصمة بغداد)".
وأضافت، أن "مفارزنا في مركز الوحدة بأمرة النقيب احمد رزاق ناصر ضابط المركز تمكنت من معالجة التسرب الحاصل باسطوانة سعة ١ طن داخل مجمع لتصفية الماء بكل مهنية وبوقت قياسي وذلك بنقل الاسطوانة بعد معالجتها وتغطيسها داخل حوض الماء، دون تسجيل أي حالة تسمم تذكر".
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